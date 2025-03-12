¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ËµÕÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö3·î11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢7Áª¼ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÀèÈ¯¸õÊä¤À¤Ã¤¿¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥ª¥Ð¥Ë¡¼¡¦¥¬¥¤¥¨¥´¥¹¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥È¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥ã¥Ó¥¹¡¢¥¨¥Ç¥£¡¦¥í¥µ¥ê¥ª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤è¤¦¤ä¤¯½Ð¤¿ÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¡ª ¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Îº£½ÕOPÀïÂè1¹æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á