¥È¥é¥¤¥¯¥¹¥¸¥§¥¤¥Ô¡¼¤Ï2·î1Æü¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡Ö¥³¥¢¥é¥¤¥ÈD4¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡Ö¥³¥¢¥é¥¤¥ÈD4¡×Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿¹âÎð¼Ô¤Î¿·¤¿¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Û¤«¡¢ºäÆ»¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Î¼«Æ°¼Ö¤ä¼«Å¾¼Ö¤ËÂå¤ï¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤ä¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¡¦Ë¬Ìä±Ä¶È¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶­¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ê°×¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â­²ó¤ê¤Ï¡Ö