¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹â´±¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Äó°Æ¤·¤¿30Æü´Ö¤Î°ì»þÄäÀï¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥³¥á¥ó¥È¶¨µÄ½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¹±µ×Åª¤ÊÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥»¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Äó°Æ¤·¤¿¥í¥·¥¢¤È¤Î30Æü´Ö¤Î°ì»þÄäÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½