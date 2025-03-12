Alessandro Parodi[£±£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ±ÑÄ´ºº²ñ¼Ò¥í¡¼¡¦¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï£±£²Æü¡¢£²·î¤Î´°Á´ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¤È¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ê£Ð£È£Ö¡Ë¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ£´£¹¡óÁý¤Î£±£²£°ËüÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¤æ¤¬¤ß¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ Á°·îÈæ¤Ç¤Ï£³¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡££²·î¤Î£Å£ÖÈÎÇä¤ÏÃæ¹ñ¤¬ºÆ¤ÓÁ´ÂÎ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¤¬¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤¬ºòÇ¯£±£°·îËö¤ËÃæ¹ñÀ½ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÉô