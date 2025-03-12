¡Ú¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Õ¥ì¥ó¥º -¥Õ¥ì¥¢¡õ¥Æ¥ª-¡Û È¯ÇäÃæ ²Á³Ê¡§3,500±ß ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¼Ò¤Ï¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ö¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Õ¥ì¥ó¥º -¥Õ¥ì¥¢¡õ¥Æ¥ª-¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï3,500±ß¡£ ¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¤Î½÷¤Î»Ò ¥Õ¥ì¥¢¤È¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥¯¥Þ¤ÎÃË¤Î»Ò ¥Æ¥ª¤Î¿Í·Á¥»¥Ã¥È¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤­¤ÊÆÃÄ§¤À¡£40¼þÇ¯µ­Ç°