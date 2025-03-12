¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬11Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥é¥¦¥ó¥É16¡¦2nd¥ì¥°¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£1st¥ì¥°¤ò0-3¤Ç´°ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¼ç¼´MF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¤òÉé½ý¤Ç·ç¤¤¤¿Ãæ¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ÆµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¤â¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤µ¤ì¤Æ¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤ò½ªÎ»¡£¸åÈ¾¤ËFW¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤Î1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµö¤·¤ÆÇÔÀï¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤Ç¥é¥¦¥ó¥É16ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¥Ó