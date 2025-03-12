Saeed AzharSvea Herbst-Bayliss[¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ £±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¶ä¹ÔÂç¼ê¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ê£Â£ï£æ£Á¡Ë¤ÏÅê»ñ¶ä¹ÔÉôÌç¤Ç£±£µ£°¿Í¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ð¥ó¥«¡¼¤òºï¸º¤¹¤ë¡£»ö¾ð¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô£²¿Í¤¬£±£±ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³À®ÀÓÉÔ¿¶¼ÔÀ°Íý¤Î°ì´Ä¡£¤¿¤Àº£Ç¯Á°È¾¤Î£Í¡õ£Á¡Ê¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡Ë¼è°··ï¿ô¤Ï¸«ÄÌ¤·¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¶âÍ»Âç¼ê¤Ç¤Ï´û¤Ë£Ê£Ð¥â¥ë¥¬¥ó¤ä¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬Æ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»ÜºÑ¤ß¡£´Ø·¸¼Ô