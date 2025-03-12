Ç¯¶â¤Î´ÔÉÕ¶âÌ¾ÌÜ¤Ç¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î60Âå½÷À­¤¬99Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢60Âå½÷À­¤Ï11Æü¡¢¼«Âð¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ËÃå¿®¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Æ°²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤ÆÈÖ¹æ¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡Ö10Ç¯Ê¬¤Î¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î²áÊ§¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤½¤Î¸å¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤¬¡ÖATM¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÏÃ¤ò¿®¤¸¤¿