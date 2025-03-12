°­¼Á¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¶È¼Ô¤Î¿Æ¶Ì¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¶¿å¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢4500Ëü±ß¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤ò¾è¤ê²ó¤¹¤Ê¤É¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£SNS¤Ç°Ç¥Ð¥¤¥ÈÊç¤ê¡ÖÅÀ¸¡¾¦Ë¡¡×¤Ç3²¯±ß¶á¤¯¹Ó²Ô¤®¡ÄFXÅê»ñ²È¡Öµí»ô¡×¤ÎÄ¶¥ÉÇÉ¼êÀ¸³èÌµµö²Ä¤Ç¹â³Û¤Ê²°º¬¤Î½¤Á¶¹©»ö¤ÎÀÁÉé·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Ï10Æü¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à²ñ¼Ò¡Ö¾¢¡×¤Î¼Â¼Á·Ð±Ä¼Ô¤À¤Ã¤¿À¶¿å¸¬¹Ô¡Ê49¡Ë¡¢Æ±¼Ò¸µÂåÉ½¤ÎÀÐ°æ¾¢¡Ê45¡ËÎ¾