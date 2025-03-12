¤¢¤Î¡ØÆüÍË·à¾ì¡Ù¤ÇÆ²¡¹¤ÎÉü³èÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¡Ê60¡Ë¤¬£´·î´ü¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤­¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÏÈ¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ØDCU¡Á¼ê¾û¤ò»ý¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ð¡¼¡Á¡Ù¡Ê¡Ç22Ç¯¡Ë°ÊÍè£³Ç¯¤Ö¤ê£¶²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¡£°¤Éô¤Ï¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Î¼Ò²ñÉôµ­¼Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤Î¤¿¤á¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿·¿ÇË¤ê¤Ê¥­¥ã¥¹¥¿¡¼Ìò¡£À¸¤Ì¤ë¤¤ÊóÆ»ÂÎÀ©¤òÀµ¤¹¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤Ë¡¢°Ç¤ËÁò¤é¤ì¤¿¿¿¼Â¤òË½¤¤¤Æ¤¤¤¯Ìò¤É¤³¤í¤À¡£°¤