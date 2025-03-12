¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/12¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡ÊWONYOUNG¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¡õ¥¦¥¨¥¹¥È¤Á¤é¤ê¢¡¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¡õ¥¦¥¨¥¹¥ÈÈäÏª¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡ÖCowgirl spotted in PARIS¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥ì¥¶¡¼Ä´¤Î¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç