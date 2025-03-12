¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25 SEASON¡×¤ÎB1¥êー¥°Àï¤Ï»Ä¤ê20»î¹ç¡£Âè24Àá¤ÏÂè4Àá¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥Áー¥àÆ±»Î¤¬¥Ûー¥à¡¦¥¢¥¦¥§ー¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆºÆ¤Ó·ãÆÍ¤·¡¢ÀçÂæ89ERS¤Ï9Ï¢ÇÔ¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤ò¤«¤±¤Æ¥«¥á¥¤¥¢¥êー¥ÊÀçÂæ¤ËµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ ÀçÂæ¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤«¤éÍî¹ç²ÅÏº¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤¬½¢Ç¤¡£³«ËëÁ°¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢ー¥Î¡¦¥Õ¥§¥ê¥·¥ª¡¢¥·&#12540