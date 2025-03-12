´ä¼ê¸©µ×»ü»Ô¤Ç¤Ï11Æü¡¢»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤Ç¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÉü¶½µ§Ç°¼°¡Á3.11¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡Á¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£»ÔÌ±¤éÌó190¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿±óÆ£¾ù°ì»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÃÏ¿ÌºÒ³²¤ÏÈ¯À¸¤ÎÍ½¸«¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢µ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡£¼«½õ¡¢¶¦½õ¡¢¸ø½õ¤ÎÏ¢·¸¤ÈËÉºÒ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤¬É¬Í×¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£ÍèÉÐ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó=2025Ç¯3·î11Æü¸á¸å2»þ13Ê¬¡¢´ä¼ê¸©µ×»ü»ÔÀîºêÄ®¡¢¾®È¨½ß°ì»£±Æµû¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤ÏÍèÉÐ¤ÇÅÐÃÅ¤·¡¢