現地時間の2025年3月11日、ホワイトハウスの南庭でドナルド・トランプ大統領のアメリカ大統領選勝利を支えたイーロン・マスクがCEOを務める電気自動車メーカー・テスラの展示会が開催されました。この展示会の中で、トランプ大統領はテスラ車の購入を約束し、アメリカ国内で起きているテスラ車をターゲットとした抗議活動について「国内テロ」だと発言しています。Trump says he’ll label attacks on Tesla locations as domestic