¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2025Ç¯3·î11Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÆîÄí¤Ç¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¾¡Íø¤ò»Ù¤¨¤¿¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥Æ¥¹¥é¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Æ¥¹¥é¼Ö¤Î¹ØÆþ¤òÌóÂ«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Çµ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¹¥é¼Ö¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¹³µÄ³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñÆâ¥Æ¥í¡×¤À¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Trump says he¡Çll label attacks on Tesla locations as domestic