¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥­¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥­¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤È¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¼Ì¿¿¤¬ÄÉ²Ã¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´Ö¤â¤Ê¤¯¼ç±é¥É¥é¥Þ¤ÎÇÛ¿®¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥­¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ÎÂÐ±þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿Î®½Ð¡Û¥­¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¡¢À¸Á°¤Î¥­¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Ë¥­¥¹¤«´Ú¹ñ¤ÎË½Ïª·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥í¥»¥í¸¦µæ½ê¡×¤Ï3·î11Æü¡¢¥­¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤È¥­¥à¡¦¥»¥í¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëË½ÏªÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥­¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤¬Ì¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë2