¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥³¥à¥É¥Ã¥È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¤ä¤Þ¤È¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹â¹»»þÂå¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉONE OK ROCK¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëTaka¡Ê36¡Ë¤È½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤¿´¶·ã¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤ä¤Þ¤È¤Ï¡ÖºòÆüÁÇÅ¨¤Ê±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ONE OK ROCK¤ÎTaka¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¹â¹»»þÂå¤ËÆ±¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¡Ö¥É¥Ï¥Þ¤ê¡×¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖCD¤ò¼Ú¤ê¤Æ¶Ê¤òÄ°¤­µù¤Ã¤Æ