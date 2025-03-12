OpenAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤¬¡ÖÊ¸³ØºîÉÊ¤ò½ñ¤±¤ëAI¥â¥Ç¥ë¡×¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³«È¯Ãæ¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤ÇÀ¸À®¤·¤¿Ã»ÊÔ¾®Àâ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£we trained a new model that is good at creative writing (not sure yet how/when it will get released). this is the first time i have been really struck by something written by AI; it got the vibe of metafiction so right.PROMPT:Please write a metafi