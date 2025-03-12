¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Îº¾µ½¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ´­µ¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÉ½¼¨¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¤ÎÅê¹ÆÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¹õ¤¤²èÌÌ¤ËÇòÊ¸»ú¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡Ö²áµî¤ÎYouTubeÆ°²è¤òÌµÃÇ¤Ç»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤òëð¤¦instagramÅê¹Æ¡¦¹­¹ð¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ë»ö¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹­¹ð¤â¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê