¡Ú¥á¥½¥È¶¦Æ±¡Û¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï11Æü¡¢ËÌÀ¾Éô¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ¶­ÉÕ¶á¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÃË2¿Í¤òÉÔË¡ÂÚºß¤Îµ¿¤¤¤Ç¹´Â«¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÅìÉô¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£´Ø·¸¶Ú¤¬12Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£