USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK13.049.2713.388.07 1MO11.778.8212.068.16 3MO10.947.9911.207.64 6MO10.557.7910.897.68 9MO10.327.7310.647.81 1YR10.077.6510.497.86 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK12.209.928.16 1MO11.9310.128.10 3MO11.