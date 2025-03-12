Timothy GardnerTim ReidAlexandra AlperMarisa Taylor[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¶µ°é¾Ê¤Ï£±£±Æü¡¢¿¦°÷¤ÎÌóÈ¾¿ô¤ò£²£±ÆüÉÕ¤Ç°ì»þµ¢µÙ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Á´¤Æ¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¡¢£±£´Æü¤Þ¤Ç¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¿Í°÷ºï¸º·×²è¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¶µ°é¾Ê¤ÎÇÑ»ß¤â¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¾Ê¤Ï°ì»þµ¢µÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¾Ê¤Î¡ÖºÇ½ª¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î°ìÉô¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥Þ¥¯¥Þ¥Û¥ó¶µ°éÄ¹´±¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¤³