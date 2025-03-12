´ë¶È¤Î´Ö¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¤Î²Á³Ê¤ò¼¨¤¹2·î¤Î´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ò4¡ó¾å²ó¤ê¡¢6¥«·îÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û·ÜÍñ¤Î²Á³Ê¤â¾å¾º¡ÄÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î±Æ¶Á¤ÇÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2·î¤Î´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÂ®ÊóÃÍ¤Ç125.3¤È1Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ4¡ó¾å¾º¤·¡¢48¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°¤ÎÇ¯¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÃÍ¤È¤·¤Æ¤Ï1·î¤È²£¤Ð¤¤¤Ç¡¢6¥«·îÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¿­¤Ó¤ÏÆß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ú¤­Â³¤­¹âÆ­¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¿ô»ú¤ò²¡¤·¾å