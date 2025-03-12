Jessica DiNapoli[¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ £±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥±¥Í¥Ç¥£ÊÆ¸üÀ¸Ä¹´±¤Ï£±£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñµÄ¤Ç¡¢¥Ú¥×¥·¥³¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥Ï¥¤¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤ÎºßÇ¤Ãæ¤Ë¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬³ÎÇ§¤·¤¿ÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¥±¥Í¥Ç¥£»á¤Ï¿©À¸³è¤Î¸«Ä¾¤·¤òÄÌ¤¸¤ÆËýÀ­¼À´µ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¸øÌó¤·¡¢¿©ÉÊÃå¿§ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÅº²ÃÊª¶Ø»ß¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥×¥·¥³¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥Ï¥¤¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ¡¦¾ÃÈñºâ¥á¡¼¥«¡¼¤ò