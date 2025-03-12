Elizabeth PineauJohn Irish[¥Ñ¥ê¡¿¥±¥Ù¥Ã¥¯ £±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¤Ç£±£±Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÄäÀï¸å¤Î»Ù±ç¤ò½ä¤ëÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Î·³´´Éô²ñ¹ç¤¬ÊÆ¹ñÈ´¤­¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¹ÔÆ°¤ä¥í¥·¥¢¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ç²Ì¤¿¤¹ÀÕÇ¤³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¹ç¤Ë¤ÏËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ê£Î£Á£Ô£Ï¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë½ô¹ñ¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É£³£°¥«¹ñ°Ê¾å¤Î·³´´Éô