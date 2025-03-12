¥á¥¸¥ã¡¼½é¥­¥ã¥ó¥×¤Ï29ÂÇ¿ô¤ÇÂÇÎ¨.207¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.613¡¢11»°¿¶¶ìÆñ¤ÎÁ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢¡È´Ú¹ñ¤Î°ïºà¡É¶â·ÅÀ®¡Ê¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡ËÆâÌî¼ê¤é¤ò¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥­¥ã¥ó¥×¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀµÆóÎÝ¼ê¸õÊä¤È¤·¤Æ3Ç¯·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿Âç´ï¤ËÂÐ¤·¡¢Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡Ö³ÍÆÀ¤¬¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¥à¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤ò4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ