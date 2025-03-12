¡ÖÎÞ¤Î½÷²¦¡×¼ç±é¥­¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¡Ê37¡Ë¤È2·î¤Ë24ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸Î¥­¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝÀâ¤ò10Æü¤ËË½Ïª¤·¤¿YouTube¡Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬11Æü¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎË½Ïª¤ò¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÎË½Ïª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥­¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥´¡¼¥ë¥É¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢»ö¼ÂÌµº¬¤È¤·¤ÆË¡Åª½èÃÖ¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï11Æü¡¢¸Î¥­¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤¬À¸Á°¤Ë¥­¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¥á¡¼¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢¤Þ¤¿¥­¥à¡¦¥¹