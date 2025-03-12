¸áÁ°£±£°»þ¸½ºß¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£¹£·£¸¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£µ£·£¶¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£¸£³ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï£³£³¶È¼ïÃæ£²£³¶È¼ï¤¬¾å¾º¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¶ä¹Ô¡¢ÊÝ¸±¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢ÈóÅ´¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤Ê¤É¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï³¤±¿¡¢¶õ±¿¤Ê¤É¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS