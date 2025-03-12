´Ú¹ñ¤Î²Î¼ê¥Õ¥£¥½¥ó¤µ¤ó¡á£²£°£±£´Ç¯»£±Æ/Han Myung-Gu/WireImage/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë´Ú¹ñ¤Î²Î¼ê¥Õ¥£¥½¥ó¡ÊËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥Õ¥£¥½¥ó¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡££´£³ºÐ¤À¤Ã¤¿¡££Ã£Î£ÎÄó·È¶É¤Î£Ù£Ô£Î¤¬£±£°Æü¤ËÅÁ¤¨¤¿¡££Ù£Ô£Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»à°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÁÜººÃæ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¸¡»ë¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï£²£°£°£²Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö£Ã£á£î¡Ç£ô£É¡×¤Ç°ìÌöÍ­Ì¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢