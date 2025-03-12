Jarrett RenshawArathy Somasekhar[¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó £±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥«¥Ê¥À¤Î¥¦¥£¥ë¥­¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦Å·Á³»ñ¸»Áê¤Ï£±£±Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤¬°ìÃÊ¤È·ã²½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÀÐÌýÍ¢½Ð¤ÎÀ©¸Â¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÀÇ°Ê³°¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ë¥­¥ó¥½¥ó»á¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö´ØÀÇ°Ê³°¤ÎÊóÉüÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ëºÝ¡¢¶¡µë¤ÎÀ©¸Â¡¢ÆÈ¼«¤ÎÍ¢½Ð´ØÀÇ¤Ê¤É¤¬¸¡Æ¤¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÉÊÌÜ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®