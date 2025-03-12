Carolina Mandl[¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ £±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï£±£°Æü¤Ë³ô¼°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î°µ½Ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯·ÑÂ³¤¹¤ë¸ø»»¤¬Âç¤­¤¤¡£ÊÆ¹ñ³ô²¼Íî¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥¹¥¯¥ª¥Õ¥à¡¼¥É¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡££±£°Æü¤ÏÊÆ·Êµ¤¸åÂà·üÇ°¤òÇØ·Ê¤Ë£Ó¡õ£ÐÁí¹ç£µ£°£°¼ï¤Î²¼¤²¤¬£±Æü¤È¤·¤Æ¤ÏºòÇ¯£±£²·î£±£¸Æü°ÊÍè¤ÎÂç¤­¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç¤â£´¡ó²¼Íî¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢