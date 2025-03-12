¥µ¥ó¥È¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬¡¢¥Ñ¥¦¥ê¥¹¥¿ - ¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Î¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Î»î¹ç¤ò¶ÚÆù¤ÎÉÔ²÷´¶¤òÍýÍ³¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤«¤é»î¹ç½ªÎ»¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤âËå¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ê3·î11Æü¡ËÉÕ¶á¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØTHE Sun¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸ÆüÉÕ¶á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬²ø²æ¤ä½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤äÍ­Ì¾¤Ê¥¸¥ó¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬°Õ¿ÞÅª