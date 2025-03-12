¸µ¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤³¤È¼Â¶È²È¡¦»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡Ê35¡Ë¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¡×»²²Ã¸å¤Ë¡¢´ë¶È¤«¤é¡Ö°µÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£½êÆÀÀÇ¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËºâÌ³¾Ê¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤ÎºâÌ³¾ÊÁ°¤Ç¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ÎÇÑ»ß¤äºâÌ³¾Ê¤Î²òÂÎ¤òÁÊ¤¨¤ë¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ò¥«¥ë¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢»°ºê»á¤â¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¤ËÆÍ