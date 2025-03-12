Âë¡¦Á°ÅÄ½ã¤Î¹¥Åê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁ°ÅÄ½ãÅê¼ê¤¬¡¢ÈôÌö¤Î1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11Æü¤ËÄ¹ºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢6²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£24ºÐ¤ÎÊ³Æ®¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥í¡¼¥ÆÆâÄê¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ÅÄ½ã¤Ï2022Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È10°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£ºò²Æ¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢9·î29Æü¤Ë½é¤á¤Æ¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿