¤¦¤ë¤¦¤ë¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤¹¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¡¢11Æü¤«¤é¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿ÃÍ°ú¤­¥·¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï4Ç¯Á°¤«¤é¡Ö¥¨¥³³ä¥·¡¼¥ë¡×¤òÅ½¤ê¡¢¾ÃÈñ´ü¸Â¤¬Ç÷¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤äÊÛÅö¤òÃÍ²¼¤²¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÎÞÌÜ¥·¡¼¥ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È´Ä¶­¿ä¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¾¾Â¼ÍÛ¤µ¤ó¡Ö¡Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÊý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ËÃÍ²¼¤²¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢