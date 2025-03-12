¼¯»ùÅç»Ô¤Î½»Âð¤Ç11ÆüÍ¼Êý¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»¿Í¤Î½÷À­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅçÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È11Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç»ÔóéÀîÄ®¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤Ç¡Ö¹âÎð½÷À­¤¬½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤¬119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²Ð¤Ï¤ª¤è¤½10Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÃæ»³ÉÔÆó¤µ¤ó(96)¤¬½»¤àÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤ä¿æÈÓ´ï¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢Á´¿È¤Ë¤ä¤±¤É¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿