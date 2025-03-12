¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê1¥É¥ë¡á148.84±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ+1.43±ß¡Ë ³ä¹â¥¾ー¥ó¡§149.72¤è¤ê¾å ¸½ÃÍ¡§147.99 ³ä°Â¥¾ー¥ó¡§147.96¤è¤ê²¼ ²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÍýÏÀ²Á³Ê 2025/03/11147.41 2025/03/10148.15 2025/03/07148.38 2025/03/06149.26 2025/03/05149.74 ¡ÊÃí¡Ë¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¤È¤Ï¡© ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¶âÍøº¹¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´ª°Æ¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹