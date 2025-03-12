¡Ú¥é¥¤¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎÀ¸³¶µëÍ¿¡Û¡ÚÉ½¡Û¥¨¥Õ¥ª¥ó¡ß¥ì¥Î¥Ð ¥È¥é¥ó¥×Î®¤ËËÝÏ®¡© ºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò°·¤¦²ñ¼Ò¤òÈæ³ÓÊªÎ®¶È³¦¤Î¡Ö2025Ç¯ÌäÂê¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿¼¹ï¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ­¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ÎÇÑ»ß¤ä±¿µÙ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ð¥¹Ï©Àþ¤ÏÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â­¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÀè¡¢¿Í¼êÉÔÂ­¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡£ÉÔ°Â¤Ï¤Ä¤­¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÎ¦±¿¶È¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Áí¹çÊª