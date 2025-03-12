¡Ú±°°æ¹­µÁ¥Æ¥ì¥Ó ¸«¤ë¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï!!¡ÛNHK¡Ø»ö·ï¤ÎÎÞ¡¿¶ÍÅçÁï¡È²¾ÌÌ¡É¤ÎÆ¨Ë´·à¡Ù ¶ÍÅç¤ÎºÇ´ü¤ÎÁÊ¤¨¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ÇºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×À¶ÌîºÚÌ¾¼ç±é¡Ö119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÉñÂæ¤Ï²£ÉÍ»Ô¾ÃËÉ¶É»ÊÎá²Ý¡£119ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢½ÐÆ°»ØÎá¤òÈ¯¤¹¤ëÉô½ð¤À¡£À©ºî¤ËÅö¤¿¤êÆ±»Ô¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬¼è¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÃæµïÀµ¹­ÌäÂê¡×¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¼«ÂÎ¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Çô¸¶Àã