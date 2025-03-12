¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡È¥¯¥º¤Ã¤×¤ê¡É¤¬±ê¾å¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡×¤Î¾®ËÙÉÒÉ×¤µ¤ó¡Ê57ºÐ¡Ë¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤­¤¬¹â¤¸¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤ò¥¯¥Ó¤Ë¡£¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Î½÷À­¤È·ëº§¤·¤Æ·Ý¿Í¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤Èº§³è¤ò¤¹¤ë¤â¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î²ñÈñ¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤Ê¤É¤ÇÂà²ñ¡£Äï»Ò¤Î·Ý¿Í¡¦ËâË¡»È¤¤ÂÀÏº¤Á¤ã¤ó¤Ë¼Ú¶â¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µÞ¤Ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ä¤¯¡£ÁêÊý¤Î¼¼ÅÄÌ­¤µ¤ó¤ËÅÚ²¼ºÂ¤·