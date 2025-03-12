11Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬ÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Á´ÌÌ°Â¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ1000±ß°Ê¾åÃÍ¤ò²¼¤²¡¢¤ª¤è¤½È¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë3Ëü6000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°¤ÎÆü¤ËÈæ¤Ù¤Æ235±ß°Â¤¤3Ëü6793±ß¤Ç¤·¤¿¡£Åê»ñ²È¿´Íý¤ò¶¼¤«¤¹»Ø¿ô¤â°­²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶²ÉÝ»Ø¿ô¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄVIX»Ø¿ô¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º¬ÄÅ¥¢¥¸¥¢¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É²ÏËÌÇî¸÷¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ö¡Ê¶²ÉÝ»Ø¿ô¤Î¡Ë¶²ÉÝ¤È¤¤¤¦