¸½ÃÏ»þ´Ö£³·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16Âè£²¥ì¥°¤Ç¡¢±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£Àè½µ¤ÎÂè£±¥ì¥°¤Ï£±¡Ý£°¤ÇÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢£°¡Ý£±¤Ç±äÄ¹Àï¤ò´Þ¤á¤¿120Ê¬¤ò½ª¤¨¡¢PKÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Ëö¤Ë·ãÆ®¤òÍî¤È¤·¡¢ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥ÈÂÎÀ©£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î²¤½£À©ÇÆ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ£³´§¤ÎÌ´¤ÏÀä¤¿¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÆâÍÆ¼«