¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï11Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¤¬¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ËÄÉ²ÃÎÁ¶â¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥«¥Ê¥À¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ëÅ´¹Ý¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Î°ú¤­¾å¤²¤ò¸«Á÷¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¤¬¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Ë25¡ó¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¶â¤ò²Ý¤¹¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ê¥À¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ëÅ´¹Ý¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ12Æü¤«¤é50¡ó¤Ë