ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢´ÎÀù¤ê¡Ê¤­¤â¤¤¤ê¡ËÀ¯ºö¤Î¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤Ë¸þ¤±¤¿Á´¹ñ¹ÔµÓ¤ò³«»Ï¤·¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á´Ø·¸¾ÊÄ£²ñµÄ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¡Ö¡ÊQ.¤Ò¤¶¤ò¾¯¤·»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡Ä²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë·Ú¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡×ÀÐÇËÁíÍý¤¬ÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½Å¤¤Êª¤ò³Ú¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¥¢¥·¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£½Å¤µ16¥­¥í¤¢¤ë¥«¥´¤â·Ú¡¹»ý¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢Á´¹ñ¹ÔµÓ¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÊ¡Åç»Ô¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È³«