¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¸ò¾Ä³«»ÏÆü¤Ë¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¿¯¹¶³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇÂ¿¤Î343µ¡¤Ë¤è¤ë¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤¬»àË´¤·¡¢20¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11ÆüÁáÄ«¡¢¥í¥·¥¢Á´ÅÚ¤Ç343µ¡¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ò·Þ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥â¥¹¥¯¥ï¼þÊÕ¤Ç¤â91µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬·Þ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¹Ù³°¤Ç¤Ï52ºÐ¤ÎÂàÌò·³¿Í¤¬¼íÎÄÍÑ¤Î½Æ¤Ç