¸½ÃÏ£³·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16Âè£²¥ì¥°¤Ç¡¢±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£PKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¡¢ÌµÇ°¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè£±¥ì¥°¤Ë£±¡Ý£°¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï12Ê¬¡¢¥¦¥¹¥Þ¥ó¥Ì¡¦¥Ç¥ó¤Ù¥ì¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢¥¢¥°¥ê¥²¡¼¥È¥¹¥³¥¢¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬ÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¤È¤ê¤ï¤±¡¢Á°È¾¤È¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢120