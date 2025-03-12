Parisa Hafezi[£±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥é¥ó¤Î¥Ú¥¼¥·¥å¥­¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¶¼°Ò²¼¤Ç¤Ï³ËÌäÂê¤ò½ä¤ë¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥¤¥é¥ó¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬£±£±Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£¥Ú¥¼¥·¥å¥­¥¢¥ó»á¤Ï¡ÖÈà¤é¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¡¢¶¼Ç÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸ò¾Ä¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò²¿¤Ç¤â¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Ï£¸Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¶¯À©Åª¤Ë¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥È