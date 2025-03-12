Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¼çÍ×¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥É¥ë±ß ½ªÃÍ147.78¹âÃÍ148.11°ÂÃÍ146.54 149.98¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 149.05Äñ¹³2 148.41Äñ¹³1 147.48¥Ô¥Ü¥Ã¥È 146.84»Ù»ý1 145.91»Ù»ý2 145.27¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥æー¥í¥É¥ë ½ªÃÍ1.0919¹âÃÍ1.0947°ÂÃÍ1.0830 1.1084¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 1.1016Äñ¹³2 1.0967Äñ¹³1 1.0899¥Ô¥Ü¥Ã¥È 1.0850»Ù»ý1 1.0782»Ù»ý2 1.0733¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯