¹ë½£³ôÂçÉýÂ³Íî¡¢8·î°ÊÍè¤Î°ÂÃÍÅ´¹Ý¥¢¥ë¥ß´ØÀÇ½ü³°¤µ¤ì¤º Åìµþ»þ´Ö08:27¸½ºß ¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô 7793.40¡Ê-96.71-1.23%¡Ë ¹ë½£³ô¤ÏÂçÉýÂ³Íî¡¢ºòÇ¯8·î°ÊÍè¤Î°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤ÎÅ´¹Ý¥¢¥ë¥ß´ØÀÇ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥È¥é¥ó¥×¤Ï´ØÀÇÂÐ¾Ý¤«¤é¹ë½£¤ò½ü³°¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·èÄê¡£2·î¤Ë¤Ï¹ë½£¤ò½ü³°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ü³°¤·¤Æ¤Û¤·¤±¤ì¤ÐÅ´¹ÝÀ¸»º¤òÊÆ¹ñ¤Ë°Ü¤¹¤Ù¤­¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£