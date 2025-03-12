ÅìµþÅÔÆâ¤Î»õ²Ê°å±¡¤Ç6Ç¯Á°¡¢Ãî»õ¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áºÅÌ²ÄÃÀÅºÞ¤òÅêÍ¿¤·¤¿½÷À­¤ò»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢»õ²Ê°å»Õ2¿Í¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·½É¶è¤Ç»õ²Ê°å±¡¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ±¡Ä¹¤ÎÃË¡Ê71¡Ë¤È¡¢¶ÐÌ³°å¤Î½÷¡Ê53¡Ë¤Ï2019Ç¯¡¢Ãî»õ¼£ÎÅ¤Ç57ºÐ¤Î½÷À­¤ËºÅÌ²ÄÃÀÅºÞ¤òÅêÍ¿¤·¤¿¸å¡¢ÍÆÂÎ´Ñ»¡¤òÂÕ¤ê¡¢»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÅÌ²ÄÃÀÅºÞ¤Ë¤Ï¡¢¿´Ää»ß¤ä¸ÆµÛÍÞÀ©¤ÎÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢·ì°µ¤äÌ®Çï¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷