ÉÙÍµÁØ¤Î½»¤Þ¤¤¤Î¾ÝÄ§¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤¬¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¾åÁØ³¬¤Î¸«»ö¤ÊÄ¯Ë¾¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½¼¼Â¤·¤¿¶¦ÍÑ»ÜÀß¤ä¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¤ÊÀßÈ÷¤Ë¡¢Æ´¤ì¤òÊú¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¹ë²Ú¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¤·¤ç¤»¤ó¤Ï½¸¹ç½»Âð¡£¤Ò¤È¤¿¤Ó½»¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢´ÉÍýÁÈ¹ç¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°ì¸®²ÈÆ±»Î¤Î¤´¶á½ê¤µ¤ó°Ê¾å¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¤ÇÊë¤é¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÉé²Ù¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤½¤Î¤¦¤¨